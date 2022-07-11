2022/07/11 | 16:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الصين وغيرها من اقتصادات مجموعة العشرين لتسريع تخفيف أعباء الديون عن عدد متزايد من الدول المثقلة بها، محذرة من أن عدم القيام بذلك يمكن أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صندوق النقد يحذر من دوامة الهبوط بسبب الديون العالمية المركز الخبري الوطني.

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