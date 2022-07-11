المجلس الأعلى الإسلامي يؤكد ثلاثة تحديات مهمة بانتظار الحكومة المقبلة.. ماهي؟

2022/07/11 | 16:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ان هناك ثلاثة تحديات رئيسة بانتظار الحكومة المقبلة، أولها تقديم الخدمات للمناطق المحرومة، خاصة الوسط والجنوب، وثانيا إعادة الثقة بالنظام السياسي الجديد بخطوات حازمة لمكافحة الفساد وحسم المشاريع المتلكئة، وثالثا إعادة هيبة الدولة وسيادة القانون.

وقال رئيس المجلس الأعلى همام حمودي، خلال لقائه بالمهنئين بعيد الأضحى المبارك، انه “لا يوجد رئيس وزراء خارق بعصا سحرية للمرحلة المقبلة، بل المطلوب فريق عمل منسجم، وبرنامج واضح يتبناه الجميع، ويخضع للمراقبة والمتابعة بصورة شفافة من جميع الأجهزة الرقابية والفعاليات الشعبية”، مضيفاً أنه”بغير ذلك سيكون من الصعب تجاوز التحديات”.

معربا عن ثقته بأن “العراقيين الذين اخرجوا الاحتلال، وهزموا داعش وحفظوا كرامة الشعب وحقوقه، قادرون اليوم على الانجاز والخدمة إذا تكاتفت القوى السياسية وتفاعل الشعب بدعم برنامجها”.

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