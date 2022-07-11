همام حمودي: 3 تحديات تنتظر الحكومة القادمة ولا وجود لرئيس وزراء خارق

2022/07/11 | 17:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، همام حمودي، اليوم الاثنين، ان هناك ثلاثة تحديات رئيسية بانتظار الحكومة القادمة، اولها تقديم الخدمات للمناطق المحرومة خاصة الوسط والجنوب، وثانيا إعادة الثقة بالنظام السياسي الجديد بخطوات حازمة لمكافحة الفساد وحسم المشاريع المتلكئة، وثالثا إعادة هيبة الدولة وسيادة القانون.وأشار الشيخ حمودي في بيان نقله مكتبه الاعلامي […]

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