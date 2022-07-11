الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات حربية أوكرانية

2022/07/11 | 17:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إسقاط 3 طائرات حربية أوكرانية من طراز سوخوي 25 وميغ 29.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت اليوم الاثنين، القضاء على أكثر من 500 عنصر من القوات الأوكرانية بينهم أكثر من 300 من القوميين المتطرفين وتدمير عشرات الآليات العسكرية خلال اليوم الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي، إن الجيش الروسي استهدف بصواريخ عالية الدقة نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 عنصر من القوميين المتطرفين.

المصدر: سكاي نيوز

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