أين يعيش القسم الأكبر من سكان الأرض؟

2022/07/11 | 17:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تقول الأمم المتحدة إن عدد سكان الأرض في عام 1999، كان 6 مليارات شخص، وفي عام 2011 بلغ 7 مليارات، وفي عام 2021 تجاوز العدد 7.9 مليار شخص.ويرجع هذا النمو السريع إلى “زيادة عدد الأشخاص الذين عاشوا حتى سن الإنجاب، والتغيرات في معدلات المواليد، وزيادة التحضر، والهجرة المتسارعة”.وتوجد اليوم، المنطقة الأكثر […]

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