سياسي كردي: سيناريو 2018 هو الاقرب لحسم منصب رئيس الجمهورية

2022/07/11 | 17:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد السياسي الكردي المستقل عثمان احمد يازجي، الاثنين، ان سيناريو 2018 هو الاقرب لحسم منصب رئيس الجمهورية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال يازجي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الخلافات بين اقطاب الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني كبيرة وجوهرية وهي لاتتعلق بمنصب رئيس الجمهورية فحسب بل في محاولة […]

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