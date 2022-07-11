مرسوم جوازات السفر.. بوتين يريد منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين

2022/07/11 | 17:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسوما يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.

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