اليورو يسجل أمام الدولار أدنى مستوى منذ 20 عاماً

2022/07/11 | 17:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجع سعر صرف العملة الأوروبية اليورو أمام نظيرتها الأميركية، في تعاملات اليوم، إلى دون مستوى 1.01 دولار، وذلك للمرة الأولى في نحو 20 عاما، أي منذ ديسمبر 2002.

وأظهرت بيانات موقع "بلومبرغ"، أن سعر صرف اليورو تراجع، بحلول الساعة 14:49 بتوقيت بغداد، بنسبة 0.98% إلى 1.0085 دولار.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تراجع سعر صرف اليورو أيضا دون مستوى 1.01 دولار، مسجلا مستويات قياسية في 20 عاما، حينها سجل قراءة عند مستوى 1.0087 دولار.

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