تراجع كبير في سجل اصابات كورونا اليومي

2022/07/11 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شهد الموقف اليومي لإصابات كورونا في العراق، اليوم الاثنين، تراجعا كبيرا بعد تسجيله 2937 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي لإصابات كورونا تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوزارة سجلت خلال 24 ساعة الماضية 2937 إصابة جديدة بالوباء وحالة وفاة واحدة".

وأضافت ان "عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2557 فيما بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح 441 شخصا".



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