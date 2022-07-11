صحة السليمانية: نصف الحالات المشتبه بها في المحافظة مصابين بكورونا

2022/07/11 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية

أعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم الاثنين عن ظهور نتائج الحالات المشتبه اصابتها بوباء كورونا خلال 24 ساعة الماضية نصفها مصابين.

وقال المتحدث باسم صحة السليمانية سامان الشيخ لطيف، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "نصف الفحوصات التي اجريت للكشف عن كورونا خلال الـ ٢٤ الماضية عادت موجبة ثبت اصابتها بالوباء".

وأضاف ان "٣٨٥ فحصاً أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، عاد ١٩٢ منها موجباً اي مصاباً و ١٩٣ منه سالبة".

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