2022/07/11 | 17:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الاثنين 11 تموز 2022، انا لست مرشحا لمنصب...

ظهرت المقالة العامري: لست مرشحا لمنصب رئيس الوزراء أولاً على المسلة.

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