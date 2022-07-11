نائب سابق: إيرادات نفط الإقليم تذهب للعوائل الحاكمة وبعضها يهرب للخارج

2022/07/11 | 17:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..انتقد النائب الكردي السابق غالب محمد، سياسة السلطة الحاكمة في الإقليم تجاه المواطن، لافتا الى ان إيرادات النفط تذهب الى العوائل الحاكمة في كردستان وجزء منها يتم تهريبه الى دول أخرى.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال محمد لـ /المعلومة/، ان “إقليم كردستان ولو تمكن من الوصول […]

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