2022/07/11 | 17:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد حسم زعيم تحالف الفتح هادي العامري ، اليوم الاثنين ، الجدل حول تشيحه لرئاسة الوزراء ، فيما اكد ان هناك اخبارا مختلقة تتناقل حول تنافس على المنصب داخل الاطار التنسيقي.وقال العامري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يحسم الجدل بشأن ترشيحه لرئاسة الوزراء: ’تحروا الدقة’ المركز الخبري الوطني.

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