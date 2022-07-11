ارتفاع جديد.. الموقف الوبائي في العراق

2022/07/11 | 17:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 441.

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