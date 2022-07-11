من دون وفيات.. الصحة تعلن تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا

2022/07/11 | 17:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ متابعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 2937 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من دون وفيات ناجمة عنه، مقابل 2557 حالة تعافٍ، في عموم العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهر الموقف الوبائي الذي نشرته الوزارة اليوم، واطلعت عليه وكالة خبر برس (واخ)، تصدر بغداد/ الرصافة بتسجيلها 783 إصابة بكورونا، تليها بغداد/ الكرخ بواقع 333 إصابة، ثم البصرة 263 مسجلة إصابة بالفيروس.

وتلقّى 441 شخصاً اللقاح المضاد لكورونا في العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما يظهره الموقف الوبائي.

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