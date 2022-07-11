2022/07/11 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أبلغت محكمة “كاس” الدولية المختصة بالشؤون الرياضية، يوم الاثنين، الاتحاد العراقي لكرة القدم بضرورة تسوية الوضع القانوني لرئيس الاتحاد عدنان درجال الذي يشغل أيضاً منصباً سياسياً كونه وزيراً للشباب والرياضة.وبحسب كتاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة “كاس” تدعو اتحاد الكرة العراقي لـ”تصحيح” وضع درجال القانوني المركز الخبري الوطني.

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