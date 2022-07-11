الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية في مكيشيفة

2022/07/11 | 18:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية أمنية في مكيشيفة شمال سامراء.وقالت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوة من الحشد الشعبي التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين في الحـشد الشعبي نفذت، اليوم الاثنين، عملية تفتيش للجزرات الواقعة على نهر دجلة في مكيشيفة وسموم شمال سامراء”.واضف ان “العملية شاركت فيها […]

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