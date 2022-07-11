العامري يرد على انباء ترشحه لمنصب رئيس الوزراء

2022/07/11 | 18:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تحالف فتح هادي العامري، اليوم الاثنين، عدم ترشحه لمنصب رئيس الوزراء.وقال العامري في بيان، انه “في وقت يترقب فيه شعبنا الكريم اكمال الاستحقاقات الدستورية تباعا، وتشكيل حكومة الخدمة المنتظرة واقرار برنامجها الوطني ، لاحظنا ان بعض وسائل الاعلام تتناقل اخبارا وتعليقات مختلقة تزعم ان الاطار التنسيقي يشهد تنافسا على رئاسة الوزراء بين العامري وآخرين”.

واضاف: “وتزعم ايضا ان هذا التنافس قد يؤدي الى تفكك الاطار حسب تعبيرها ، واني اذ ارفض مثل هذا الاداء الاعلامي المشحون بالاكاذيب ، وربما يكون مدفوع الثمن، اود التأكيد بأن هذه الاخبار عارية عن الصحة ، واني لست مرشحا لهذا المنصب وارفض ترشيحي ممن يرى صواب ذلك من الأخوان ، وان المهم لدي اولا وآخرا حفظ وحدة الاطار”.

واشار العامري الى انه “سوف يقوم بتقديم الدعم والمساندة لأي مرشح يتفق عليه الأخوة في الاطار رغم قرارنا عدم المشاركة في اي حكومة مستقبلية “.

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