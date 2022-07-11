ماء كركوك توضح بشأن تأثير التسرب النفطي من أحد الأنابيب

2022/07/11 | 18:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ـ واع ـ مهدي الربحاوي

أكدت مديرية الموارد المائية في كركوك، اليوم الاثنين، أن إغلاق قناة الري الأولى لاتؤثر على انسيابية تجهيز المواطنين بالماء.

وقال مدير الموارد المائية في كركوك زكي السلامي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التسرب النفطي من احد الانابيب التابعة لشركة نفط الشمال تسبب في تطويق رقعة بين الكيلو 5 و12".

وأوضح، أن "شركة نفط الشمال تعمل على رفع البقعة، مرجحاً أسباب التسريب الى تقادم الانابيب وتقاطعها مع مشاريع الري".

وأكد السلامي، أن "التسريب لايؤثر على انسيابية تجهز المواطنين بالماء بعد إغلاق الناظم الأول المغذي للمحطة الرئيسية".

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