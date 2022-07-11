العدل تعلن ارتفاع عدد متعاطي المخدرات

2022/07/11 | 18:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، الاثنين، عن عدد الأحداث المتهمين بجرائم الإرهاب، وفيما أشارت إلى ارتفاع أعداد المتعاطين، أوضحت آليّة التعامل معهم بعد انتهاء محكوميتهم.وقال مدير عام دائرة إصلاح الأحداث، كامل أمين هاشم للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “جرائم الإرهاب انخفضت بشكل كبير، إذ إن الأحداث المنتمين لعصابات داعش الإرهابية […]

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