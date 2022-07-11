رئيس لجنة الحج المركزية يؤكد نجاح خطة الحج لهذا العام

2022/07/11 | 18:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

كشف الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية، عن نجاح خطة الحج لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نجاح انتقال الحجاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة، واتسمت حركة ضيوف الرحمن بانسيابية كبيرة.

وأوضح الأمير الفيصل أن “خطة النفرة تمت في حدود أربع ساعات من خلال قطار المشاعر، والنقل الترددي، من دون وقوع حوادث على كافة الأصعدة الصحية، والأمنية، والمرورية”.

وأكد الأمير خالد الفيصل أنه “تم تصعيد 899 ألفاً و 353 حاجاً، منهم 205 آلاف حاج عن طريق قطار المشاعر، و 699 ألفا و348 حاجاً عبر 16 ألف حافلة”.

وأشار الفيصل أن “رحلة الحجاج تسير بطمأنينة ويسر بفضل الله تعالى، بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده من خدمات وإمكانات، وطاقات بشرية وآلية”.مؤكدا انه “تم تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وتوفير الرعاية الكاملة لهم من بداية وصولهم، وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم إلى أوطانهم سالمين”.

وبيّن أمير منطقة مكة المكرمة أن “جميع الأجهزة والقطاعات الحكومية المهتمة بخدمة حجاج بيت الله الحرام تنفذ خططها على وفق ماهو مرسوم لها بنجاح تام”.

ووصل عدد الحجاج هذا العام نحو أكثر من 899 ألف حاج فقط، وتم الاستعداد من السلطات السعودية لنفرة الحجيج، بقيام القوات السعودية من مختلف الأجهزة الأمنية بالانتشار في الطرق المخصصة لنفرة الحجيج، التي شهدت انسيابية وسهولة في النفرة.

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