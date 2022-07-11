خبيرة تغذية توضح اضرار البازلاء

2022/07/11 | 18:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت الدكتورة آنا بيلوؤسوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن البازلاء تنشط الأمعاء، ولكنها قد تكون ضارة في بعض الحالات للمفاصل والكلى.وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو “سبوتنيك” إلى أن البازلاء، مصدر مهم للبروتين، وعند تناولها في طبق مع اللحم نحصل على مجموعة مثالية من الأحماض الأمينية.وبالإضافة إلى ذلك البازلاء مصدر مهم لفيتامينات […]

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