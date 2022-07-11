الاتحاد يضع شرطاً واحداً أمام الديمقراطي لاجراء الانتخابات في كردستان بموعدها

2022/07/11 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةأكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، انه مع اجراء الانتخابات النيابية لإقليم كردستان بموعدها شريطة استبدال القانون والمفوضية.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الاتحاد الوطني مع إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان بموعدها المقرر شرط توفر الظروف المناسبة أولا".

وأضاف أن "الأهم في المرحلة الحالية تعديل قانون انتخابات برلمان الإقليم فضلا عن وجود مفوضية جديدة لآن المفوضية الحالية انتهت مدتها القانونية، ولايمكنها إجراء الإشراف على الانتخابات الجديدة".

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