بوتين يوقع مرسومًا يسهل حصول جميع مواطني أوكرانيا على الجنسية الروسية

2022/07/11 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا، الاثنين، من شأنه تبسيط عملية الحصول على الجنسية الروسية لجميع سكان أوكرانيا.

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