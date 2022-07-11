2022/07/11 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

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هادي العامري: لست مرشحا لرئاسة الوزراء وأرفض ذلك

منذ 18 ثانية

هادي العامري: لست مرشحا لرئاسة الوزراء وأرفض ذلك

العامري يرفض ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء

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