2022/07/11 | 18:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة التخطيط توقيت اطلاق العمل بـ”الرقم الوظيفي” لموظفي الدولة العراقية.

وأفصح المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لوكالة خبر برس (واخ) أن “الرقم الوظيفي هو منصة الكترونية تتضمن بيانات تفصيلية عن جميع موظفي الدولة العراقية”.

وأوضح، أن “وزارة التخطيط بدأت العمل على إنشاء هذه المنصة بقرار صدر عام 2017 من مجلس الوزراء، ولم يستكمل في تلك الفترة، ثم استؤنف العمل بالمشروع نهاية 2020 مطلع العام 2021”.

وأضاف، انه “تم إدخال أكثر من 3 ملايين و250 الف موظف حتى الآن في منصة الرقم الوظيفي”، لافتا الى أنه “سيتم استقطاع نسبة 1% من الراتب الإسمي للموظف ولمرة واحدة عند حصوله على الرقم الوظيفي، ثم تستقطع نسبة 1% أخرى لدى تحصل الموظف على ترقية من درجة وظيفية الى درجـة وظيفية أعلـى”.

وأردف بالقول أن “وزارة التخطيط أكملت عملها تقريباً ضمن المراحل النهائية، لكن يبقـى قرار العمل بالمنصة وربطها بنظام الرواتب يعود الى مجلس الوزراء لإصدار قرار رسمي بالشروع بالعمل في هذه المنصة”، منوها الى انه “يفترض استكمال المشروع خلال هذه الفترة ثم يعلن ذلك بشكل رسمي قريباً، تمهيدا لإصدار قرار مجلس الوزراء للشروع بالمنصة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن بدء العمل باطلاق “الرقم الوظيفي” لموظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن بدء العمل باطلاق “الرقم الوظيفي” لموظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).