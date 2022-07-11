يخص عودتهم.. فرقة العباس تصدر بيانا بشأن المنشقين

2022/07/11 | 18:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدورة الاولى التي يشترك فيها الفرسان أوشكت على التخرج.

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