المفوضة الأوروبية: ليست كل الأسلحة الموجودة في أوكرانيا بأيد أمينة

2022/07/11 | 18:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، اليوم الاثنين، إننا نعرف عدد الأسلحة الموجودة في أوكرانيا وبالطبع ليست جميعها في أيد أمينة”.وأعلنت يوهانسون عن إنشاء “مركز دعم للأمن الداخلي وإدارة الحدود في مولدافيا” الدولة المرشحة الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع عُقد في براغ لوزراء الداخلية الأوروبيين مع نظيريهما في مولدافيا وأوكرانيا.وأفادت […]

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