2022/07/11 | 18:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بعنصر إرهابي شرق الأنبار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قوة من أمن واستخبارات اللواء الثاني بالحـشد الشعبي تمكنت، اليوم الاثنين، من الإطاحة بعنصر ارهابي شرق الأنبار".

واضافت ان "ذلك جاء بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعملية استباقية أدت إلى الإطاحة بالمتهم ( ع أ م ) الذي يعد مطلوبا للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب ضمن قاطع عمليات شرق الانبار"، مشيرة الى انه "تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة".

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