2022/07/11 | 18:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر رفيع المستوى في حكومة محافظة الانبار، الاثنين، بتسجيل عمليات استطلاع جوي للطيران الحربي الامريكي تركز على المناطق الغربية.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “المناطق القريبة من مبنى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، باتجاه اقضية المناطق الغربية الاخرى ، سجلت عمليات تحليق جديدة للطيران الحربي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجدداً ..الطيران الأميركي يخترق أجواء الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجدداً ..الطيران الأميركي يخترق أجواء الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).