اخماد حادث حريق اندلع في احد بساتين المثنى

2022/07/11 | 18:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، حادث حريق اندلع في احد بساتين المثنى.وذكر بيان للمديرية الدفاع المدني، وتلقته ايرث نيوز، ان “مفارزها اخمدت حادث حريق اندلع ببستان وسط دور سكنية في منطقة ادببس بقضاء الرميثة”، لافتا انه “سيطرت الفرق على النيران المندلعة بهمة عالية وبوقت قياسي بعد تطويق النيران ومحاصرتها من عدة […]

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