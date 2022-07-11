ميناء خور الزبير يستقبل 6 ناقلات نفطية

2022/07/11 | 18:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل ميناء خور الزبير التخصصي، اليوم الاثنين، 6 ناقلات نفطية رست جميعها بصورة آمنة عند ارصفته.وقال مدير عام الشركة المهندس فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “ارصفة موانئ العراق تعمل بصورة مستمرة باستقبال السفن وناقلات النفط ولايوجد تأثير او توقف اثناء فترة العيد”.وأضاف المدير العام ان “ميناء خور الزبير […]

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