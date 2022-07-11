دراسة ترجح وفاة اول مومياء مصرية عن طريق مرض نادر

2022/07/11 | 18:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… توصلت دراسة بولندية إلى أن أول مومياء مصرية قديمة حامل، عمرها ألفي عام، ربما توفيت بسبب شكل نادر من السرطان بينما كان في الأسبوع 28 من حملها.وبحسب مسح أجراه علماء في بولندا لجمجمة الجثة القديمة، اكتشف الفريق علامات غير عادية في العظام، على غرار تلك الموجودة في المرضى الذين يعانون من سرطان […]

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