دعوات حكومية لانشاء مجزرة صحية في ميسان لانهاء خطر الحمى النزفية

2022/07/11 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

دعا مدير عام صحة ميسان، علي العلاق، اليوم السبت، الى ضرورة انشاء مجزرة صحية ونظامية في المحافظة تخضع للمعايير مع تجنب المواطنين مخاطر الأمراض الحيوانية الانتقالية.

وقال العلاق في تصريح لـ(بغداد اليوم ) أنه "يحذر من مخاطر الجزر العشوائي المتزامن مع عيد الأضحى وإقبال الناس على نحر الأضاحي سيما وأن العراق لازال يسجل إصابات بمرض الحمى النزفية التي تنتقل للإنسان إثناء عمليات الجز وتحتاج الى رقابة منتظمة".

وبين أن "المحافظة سجلت إصابات ولايزال هناك مريضان يرقدان في مركز عزل المصابين بالأمراض الانتقالية في مستشفى الشهيد الصدر وأن أقبال المواطنين على نحر الأضاحي قد يفاقم المشكلة ان لم تكن هناك رقابة فعلية على تلك الحالات المتبعة في منازل المواطنين".

وشدد العلاق على "ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات التي تطرحها الدائرة لان صحة المواطنين مهمة لدينا ومن المهم اتباع الإجراءات التي تحمي حياة المواطنين".

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