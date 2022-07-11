القبض على المتهمين بطعن كويتي وزوجته في الشارع

2022/07/11 | 18:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، اليوم الاثنين، المتهمين بطعن مواطن وزوجته في أحد شوارع منطقة السالمية بمحافظة حولي، في حادثة تم توثيقها بمقطع فيديو انتشر على نطاقٍ واسع على منصات التواصل الاجتماعي.وأصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً بشأن الحادثة، أكدت فيه ضبط المتهمين في حادثة مشاجرة وطعن وقعت في محافظة حولي.وقالت الوزارة […]

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