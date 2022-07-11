2022/07/11 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة قفزت واردات الهند من النفط الخام الروسي، الإثنين، إلى مستوى قياسي عند حوالي 950 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران، ما يشكل حوالي 20 بالمئة من مجمل مستوردات ثالث أكبر مستهلك للخام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قفزة قياسية في واردات الهند من النفط الخام الروسي المركز الخبري الوطني.

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