هاني رمزي.. من الأدوار الكوميدية الى التراجيدي

2022/07/11 | 19:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أن يتحول الممثل من تقديم الأدوار الكوميدية لتقديم الأدوار التراجيدية، سيكون له تأُثير غير عادي على الجمهور الذي إعتاد عليه في تقديم الكوميديا بكل أنواعها، فلقد تمكن الممثل هاني رمزي من أن يعبّر من خلال أدائه عن إمكاناته الكبيرة في التراجيديا، برغم ظهوره للمرة الأولى في دور “ضابط المخابرات اسماعيل” ضمن أحداث مسلسل “العائدون”.

وقد اشتهر رمزي بأداء الأدوار الكوميدية الاجتماعية، إلا أنه حظي بإعجاب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، واستطاع تجسيد الدور ببساطة ممثل قدير، وأن يظهر هذا التحول في الشخصية، فظهرت مساحة أخرى من التمثيل عند الممثل هاني رمزي، ما سيجعل الجمهور يحاول أن يراه في هذه النوعية من الأدوار الجادة مرة أخرى.

ويقدم الفنان هاني رمزي خلال الفترة المقبلة فيلم “شقاوة أونلاين” وما زالت فكرة تقديم الجزء الثاني من “غبي منه فيه” أمنية يحاول تحقيقها، كل تلك الأمور وكواليسها سيكشف عنها لاحقاً.

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