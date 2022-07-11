2022/07/11 | 19:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رئيس البرلمان السريلانكي اليوم الاثنين إن البرلمان سيعود للانعقاد في 15 تموز وسيتم انتخاب رئيس جديد في 20 من الشهر ذاته، بينما يعتزم الرئيس جوتابايا راجاباكسه الاستقالة يوم الأربعاء وسط أزمة اقتصادية مدمرة.وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينا في بيان “ستقدم الترشيحات الخاصة بالرئيس المقبل إلى البرلمان في 19 تموز، وسيصوت […]

ظهرت المقالة البرلمان السريلانكي ينتخب رئيساً جديداً في 20 تموز أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان السريلانكي ينتخب رئيساً جديداً في 20 تموز) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان السريلانكي ينتخب رئيساً جديداً في 20 تموز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).