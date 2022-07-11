الأمانة العامة تحدد نسب الإنجاز في مشروع طريق الدورة - اليوسفية

2022/07/11 | 19:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيدي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، المشاريع المنفذة ضمن صندوق إعمار ذي قار، فيما حددت نسب الإنجاز في مشروع طريق الدورة – اليوسفية.

وقال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمانة تشرف على برنامج صندوق اعمار محافظة ذي قار"، مبينا أن "عدد المشاريع فيه بلغت 206 مشاريع".

وأوضح، أن "البرنامج تم اطلاقه منذ 10 شهور وجميع المشاريع فيه تسير بوتيرة عالية، حيث تم تسلم 42 مشروعاً وافتتاحها في عدد من الاقضية والنواحي لمحافظة ذي قار وبمختلف القطاعات".

وأكد مجيد، أنه "سيتم قريباً تسلم ما يقارب 108 مشاريع بعد تحقيق نسب انجاز فيها تفوق عما مخطط له"، مشيرا الى أن "هناك مشروع تطوير وتأهيل مطار الناصرية الدولي، حيث باشرت فيه الشركة الصينية والشركة المنفذة لمدينة أور الأثرية بعد تخصيص 10 مليارات دينار من صندوق الاعمار".

وأضاف، أن "البرنامج يتضمن ايضاً، مشروع طريق الدورة - اليوسفية، الذي سيسهم في فك الاختناقات المرورية، اذ إن نسب الانجاز فيه فاقت 75 بالمئة وسيتم افتتاحه قريبا بعد إنجازه بشكل نهائي".

وتابع، أن "الشركات تعمل على مداخل بغداد الخمسة، فضلا عن مشروع الالف مدرسة والتي تعمل عليه شركتان صينيتان، بالاضافة الى مشروع معالجة ملوحة حوض الفرات في المثنى وذي قار والديوانية والذي تم انجاز 30 بالمئة منه، والمرحلة الثانية ستنطلق قريبا لإنهاء هذا الملف".

ونوه، الى أن "مركز البيانات مستمر مع الوزارات في المحافظات لانشاء التطبيقات الخاصة بمشروع الحوكمة الالكترونية اذ باشر المركز بالتعاون مع باقي الوزارات الرسمية بتهيئة الأجهزة والمعدات وتدريب الملاكات على هذا المشروع".

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