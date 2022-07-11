فندق “ريتز كارلتون” في موسكو يغير اسمه وشعاره

2022/07/11 | 19:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ غيّر فندق ”ريتز كارلتون“، أحد أفخم الفنادق في روسيا، اسمه بعد أن أعلنت شركة ”ماريوت انترناشونال“ تعليق عملياتها في روسيا؛ بسبب الهجوم الذي تشنه موسكو في أوكرانيا.وجرى تغيير اسم ”ريتز كارلتون“، الواقع على مسافة قريبة من الساحة الحمراء والذي تطل بعض غرفه على الكرملين، ليصبح ”ذا كارلتون موسكو“.وبات للفندق موقع إلكتروني […]

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