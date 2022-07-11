2022/07/11 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص..أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين ، ان الوزارة مستمرة بتطبيق اجراءاتها للتقليل من آثار شح المياه على المحافظات العراقية.وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي ، في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسط تعنت تركي..



الموارد تكشف اجراءاتها للتقليل من آثار شح المياه المركز الخبري الوطني.

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