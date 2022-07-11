2022/07/11 | 19:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YxSfA7ooiQM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خمس سنوات على تحرير الموصل من الإرهاب) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خمس سنوات على تحرير الموصل من الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).