للمرة الأولى منذ ربع قرن.. فيدرر وسيرينا

2022/07/11 | 19:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج كل من السويسري روجر فيدرر والأميركية سيرينا وليامس من التصنيف العالمي للاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات في التنس، تواليا، بعدما فقدا كامل نقاطهما الاثنين.

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