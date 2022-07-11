الحشد الشعبي يطيح بعنصر إرهابي شرق الأنبار

2022/07/11 | 19:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تمكنت قوة من أمن واستخبارات اللواء الثاني بالحـشد الشعبي، الاثنين، من الإطاحة بعنصر ارهابي شرق الأنبار.وذكر بيان، للحشد تلقته /المعلومة/، ان “عملية القبض نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة واستباقية أدت إلى الإطاحة بالمتهم ( ع أ م )”.وأضاف ان “المعتقل يعد مطلوبا للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب ضمن قاطع […]

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