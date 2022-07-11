النصر: حسم مرشحي الجمهورية والوزراء سيكون معا بجلسة واحدة- عاجل

2022/07/11 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد ائتلاف النصر، اليوم الاثنين، ان حسم مرشحي رئاسة الجمهورية والوزراء سيكونان معا بجلسة واحدة قبل نهاية تموز.

وقال القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء سيكون جاهز خلال ايام قليلة".

وأضاف ان "الاطار يسعى حاليا باتجاه الحزبين الكرديين من اجل حسم موقفهما في اختيار شخصية وطنية لمنصب رئيس الجمهورية واذا لم يحصل اتفاق بينهما سيطرح شخصيتين ومن ثم الذهاب بهما الى مجلس النواب للاختيار".

واوضح الرديني، ان "جلسة التصويت على رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء ستعقد قبل نهاية تموز الجاري"، مؤكدا ان "الاطار سيطرح مرشحا واحدا".

ولفت الى ان "تحديد اسم المرشح سواء لرئاسة الجمهورية او الوزراء ستظهر في الايام المقبلة خاصة واننا امام متغيرات هي من ستحسم المواقف في نهاية المطاف".

واشار الى ان" انفراج المشهد السياسي العراقي سيكون اكثر وضوحا في الايام المقبلة" مؤكدا ان "حسم التصويت على رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء ستكون في جلسة واحدة".

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