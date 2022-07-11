سقط قبل لمسه الأرض.. كاميرا تكشف لحظة هروب سجين من الطابق الثالث

2022/07/11 | 19:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة وثقتها كاميرا مراقبة بمدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو الأمريكية، هرب سجين يدعى باتريك توماس، يبلغ من العمر 32 عامًا من مركز تالبرت هاوس الطبي بطريقة درامية، كما وثقت كاميرا مراقبة أخرى خارجية جانبًا من عملية الهروب، حيث قام توماس بربط أغطية الأسرة معًا لاستخدامها كحبل حتى يتمكن من النزول من الطابق الثالث.

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