اتحاد الـ “كاف” يعلن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في إفريقيا

2022/07/11 | 19:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رسميا، عن أسماء المنتخبات والأندية إلى جانب المدربين واللاعبين المرشحين لحصد جوائز الأفضل عن الموسم الفائت.ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حفله السنوي للإعلان عن جوائز الأفضل خلال الموسم المنصرم في العاصمة المغربية الرباط، في 21 من يوليو الجاري.وشملت قائمة أفضل لاعب فى أفريقيا كلا من […]

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