كم عدد التصاريح الممنوحة للعمالة الأجنبية في العراق خلال 10 أعوام؟

2022/07/11 | 19:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، أن أغلب العمالة الأجنبية الموجودة في العراق غير شرعية، فيما أشارت إلى منح 100 ألف تصريح للعمالة الخارجية منذ عام 2012.

وقال المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار باهض، إن "العمالة الخارجية تؤثر بشكل كبير على العمالة الداخلية وفي ابسط الاعمال نجد العمالة الاجنبية"، مبينا أن "اغلب العمالة الاجنبية الموجودة في العراق غير شرعية ووزارة الداخلية قامت بمجموعة من الحملات لابعادهم ومنعهم من دخول العراق".

وأشار إلى أن "وزارة العمل تنظم دخول العمالة الأجنبية من خلال اصدار تصاريح العمل الى الراغبين بالعمل في العراق ونحن نقارن مع قاعدة البيانات ونعمل على الحد من دخول العمالة الاجنبية ولكن منح الفيزا بيد وزارة الداخلية".

وأضاف، أن "وزارة العمل منذ 2012 وحتى الان أعطت تصاريح للعمالة الخارجية يبلغ عددها 100 الف تصريح فقط، وهؤلاء عمالة شرعية والوزارة تتابع وتعرف أماكن تواجدهم واذا تمت المخالفة وتسربوا الى السوق نحاسب الكفيل ويحالون الى المحاكم".

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