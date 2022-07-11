بحيرة حمرين تعود للحياة وتنعش نهر ديالى

2022/07/11 | 19:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشفت النائب نورس العيسى، الاثنين، عن زيادة اطلاقات المياه من بحيرة حمرين الى نهر ديالى.وقالت العيسى في حديث لـ/ المعلومة/، ان “نهر ديالى عانى في الاشهر الاخيرة من انحسار كبير في مياهه بسبب ازمة الجفاف التي تضرب اجزاء واسعة من المحافظة”.واضافت ان “وزير الموارد المائية استجاب لمطالبنا بزيادة اطلاقات المياه من […]

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