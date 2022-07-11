استطلاع: 64% من الديمقراطيين يريدون مرشحا جديدا بديلا عن بايدن في عام 2024

2022/07/11 | 19:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف استطلاع جديد للرأي أن غالبية الديمقراطيين يؤيدون أن يكون هناك مرشحا جديدا بدلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، للانتخابات الرئاسية عام 2024.«»ووفقا لاستطلاع أجرته New York Times بالتعاون مع Siena College، قال ما يقرب من 64٪ من الناخبين الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن الحزب يجب أن يقدم مرشحا مختلفا للرئاسة في عام […]

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